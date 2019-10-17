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Заслуженный деятель искусств Казахстана установит скульптуру царицы Сююмбике в Казани
КАЗАНЬ-ТАТАР-ИНФОРМ-КАЗИНФОРМ – В управлении архитектуры и градостроительства города Казани обсудили потенциальные площадки для установки скульптуры царицы Сююмбике. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил полномочный представитель РТ в Казахстане Денис Валеев, передает МИА «Казинформ».
«Совет высоко оценил силу, оптимизм и свет созданного образа», – подчеркнул Денис Валеев.
Установить монумент казахстанский скульптор, заслуженный деятель искусств РК Камиль Муллашев, по словам собственного источника агентства в архитектурной среде, хотел бы на высокой стеле под стенами Казанского Кремля или в парке Тысячелетия. Упоминался также вариант размещения памятника на воде.
Однако в парке Тысячелетия, напомнил собеседник агентства, уже установлен памятник Кул Гали, который при соседстве с Сююмбике, установленной на стелу, окажется в эстетически невыгодном, заниженном расположении. Кроме того, на высоте скульптуру невозможно будет рассмотреть. В акватории какого-либо водного объекта в границах существующих набережных размещение фигуры также видится сложным и нецелесообразным.
Пока, констатировал источник, экспертное сообщество находится в некотором тупике относительно места размещения скульптуры. Он отметил также, что автору рекомендуют отказаться от постановки фигуры на гипертрофированный постамент.
Определиться с площадкой под памятник художественный совет при управлении архитектуры планирует в течение недели. Возможно, для выбора места будет объявлен открытый конкурс-голосование.
Камиль Муллашев – заслуженный деятель искусств Казахстана, народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая и обладатель серебряной медали Академии художеств Франции. Он занимается не только скульптурой, но и живописью, причем в первую очередь.
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