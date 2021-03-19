Заслуженным учителем Казахстана стал педагог с 40-летним стажем из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Директор средней школы №1 им. М.Айтхожина города Петропавловска Александр Курленя получил почетное звание заслуженного учителя Казахстана - «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования, А.Курленя работает в отрасли 40 лет. В школе №1 трудится 26 лет.

Диплом учителя русского языка и литературы получили в 1980-м году. Работал учителем в совхозе имени Чапаева Аккаинского района, в Петропавловске учителем и заместителем директора по воспитательной работе в средней школе №42, директором школы №24 и с 1994-го года - директором средней школы №1. В управлении отметили, что А.Курленя является самым опытным из руководителей школ города. Его труд отмечен государственными наградами.

«Средняя школа №1 под его руководством добилась значительных успехов в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, став одним из авторитетнейших, уважаемых и востребованных учебных заведений города Петропавловска с высокими качественными показателями результатов своей работы. Александр Юрьевич Курленя был инициатором многих учебно-воспитательных проектов, последним из которых явилось внедрение в программу робототехники, учащиеся школы за короткий период вышли на республиканский уровень», - отметили в управлении образования.

Коллектив школы №1 на 74% состоит из учителей высшей и первой категории. Учебное заведение на протяжении последних двадцати лет занимает первое место в городских предметных олимпиадах. Многие педагоги школы являются победителями и призерами многочисленных творческих конкурсов городского, областного и республиканского уровня.

«Александр Юрьевич - одаренная, творческая личность, известный североказахстанский поэт, писатель и публицист, автор нескольких книг, талантливый переводчик творчества казахских поэтов. Является патриотом своей страны, известен своими гуманистическими подходами в работе с детьми и внес огромный личный вклад в развитие образование области», - добавили в управлении образования.