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Заслуженные награды получили к 30-летию Независимости акмолинские медработники

16 Декабря 2021 13:59
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Заслуженные награды получили к 30-летию Независимости акмолинские медработники

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские медицинские работники и ветераны здравоохранения в канун 30-летию Независимости РК получили заслуженные награды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мероприятие прошло с соблюдением всех карантинных мер и социальной дистанции.

«Труд каждого из присутствующих - часть развития нашей страны и продвижения ее вперед. И я считаю, что время расставит все по своим местам, и роль каждого гражданина будет оценена по достоинству», - отметила, поздравляя медиков региона с праздником, заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова.

«Это самый значимый праздник Казахстана. 30 лет назад наша страна находилась у руин разваленного СССР. Тем не менее, она обрела статус независимого, демократического, динамически развивающегося, светского и правового государства, которое стало символом процветания и единства всех народов», - добавил в своей поздравительной речи руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

Председатель ОО «Локальный профсоюз Сеним» работников системы здравоохранения Акмолинской области Серик Какенов подчеркнул большие достижения Казахстана за 30 лет Независимости.

Заслуженные награды получили медицинские деятели и работники сферы здравоохранения региона. Медали «Халық алғысы» удостоились 40 медработников, а медали «30-летию Независимости Республики Казахстан» - 25, а «Еңбек ардагері» - семь специалистов сферы здравоохранения.

Так, почетную грамоту акима Акмолинской области за проявленную оперативную работу при оказании медицинской помощи пострадавшим в селе Шортанды при взрыве газа получил из рук главы облздрава главный врач Шортандинской районной больницы Руслан Бутембаев. Н. Сыздыков выразил огромную благодарность всем тем, кто принимал участие в спасении в селе Шортанды.

Заслуженные медики были также награждены почетными грамотами от Министерства здравоохранения РК и управления здравоохранения региона. Ведомственный нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» был присужден 10 специалистам, а «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» - восьми лучшим медицинским работникам.

По окончании присутствующих ждал праздничный концерт.


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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #30 лет Независимости  
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Автор:

Оксана Матасова

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