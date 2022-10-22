Заслуги талантливой молодежи отметили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре назвали лауреатов областной премии «Тәуелсіздік ұрпақтары». Ее разыгрывали среди талантливой молодежи региона. Учитывали достижения в профессиональной, научной, творческой, спортивной, общественной деятельности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отметил, что каждый победитель уже добился успехов в самых разных сферах.

«Уверен, что и в дальнейшем вы добьетесь еще большего, – сказал глава региона. – Вы не стоите на месте, идете вперед, развиваетесь сами и помогаете другим. Все это говорит о ваших лидерских качествах. А еще вы четко знаете, что в основе любого достижения лежит трудолюбие».

По данным организаторов, комиссия приняла более ста заявок по десяти номинациям. Премию присудили 20 талантливым жителям области.

В этом году ввели новую номинацию – «Работник сельского хозяйства». Приз присудили агроному из села Евгеньевка Гулнаре Ныгыман и ветеринарному фельдшеру из села Алаколь Куандыку Садыкову.Лауреатом в номинации «Общественная деятельность» стал третьекурсник Торайгыров университета Элвин Магаррамов. Павлодарец – активист молодежного крыла азербайджанского общественного объединения, в котором он состоит четыре года, и областной ассамблеи молодежи. Студент также выступает на соревнованиях по кикбоксингу, участвует в региональных конкурсах и запускает проекты.

«С десяти лет я владею казахским языком. Сейчас мне двадцать, и я решил обучать других. В инстаграме создали страничку «Инстасөздік». Благодаря ей мы обучаем наших подписчиков казахскому языку», – сказал Элвин Магаррамов.

«Прорывом года» стали победы призера WorldSkills Competition-2022 Дины Афанасьевой. Девушка завоевала «бронзу» на мировом турнире в Корее в компетенции «Веб-технологии». Также прорывом посчитали достижения спортивных акробатов Анатолия Пахандрина и Санжара Саудова. В 2022 году они завоевали «золото» на чемпионате Азии и «серебро» на чемпионате мира в Баку.

Среди победителей в номинации «Образование и наука» – еще один призер WorldSkills Competition-2022 Максим Подтихов. Павлодарец выступал в компетенции «Информационные кабельные сети» в Японии. В этой же номинации региональную премию присудили студенту медицинского университета Темирхану Баяхметову.

Героические поступки двоих жителей региона отметили в номинации «Ерлiгi Үшiн». Экибастузский пожарный Адилет Салимов в марте вынес двоих человек из горящего дома. Полицейский Иртышского района Азамат Саянов во время отпуска спас двоих детей: один из мальчиков упал в реку с обрыва, второй бросился его вызволять, но оба начали тонуть.Региональной премией отметили достижения спортсмена Данила Гайнуллина. Он становился призером и победителем международных турниров по шашкам, в том числе стал первым на чемпионате мира среди спортсменов с нарушением органов зрения. В номинации «Спорт» приз присудили и Олесе Жиляевой – многократной чемпионке Казахстана и Павлодарской области по пауэрлифтингу.В номинации «Волонтерство» победу разделили павлодарец Аскар Тасболатов и экибастузец Еркин Кусан. Они организовывают благотворительные мероприятия.Актера областного казахского музыкально-драматического театра Нуржана Абиласана наградили в номинации «Культура». Также победу присудили певцу региональной филармонии Дауренбеку Слямгали.В номинации «Медицина» выиграла врач общей практики Майской райбольницы Айгерим Бейсенбина.

Среди работников производства отметили машиниста технологических насосов Рыссудана Какенова и оператора производства сухого молока Бекболата Айдарова.

Приза в номинации «Предпринимательство» удостоились основатель ИП «Север-пвл» Ернур Сагынтай и фотограф, основатель первого в городе коворкинга Мади Жетибай.



























