Защиту детей от деструктивного контента усилят в России

Утвержденная правительством России Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2036 года впервые закрепляет комплекс мер по информационной безопасности детей и подростков, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Отдельное направление посвящено профилактике правонарушений в цифровой среде и защите от деструктивного контента.

В условиях роста числа противоправных деяний несовершеннолетних с использованием интернета Концепция предусматривает разработку единых подходов к защите подростков от деструктивной информации, а также механизмов индивидуальной профилактической работы с теми, кто вовлечен в распространение противоправного контента. Планируется внедрение восстановительных технологий для разрешения конфликтов, возникающих в цифровой среде.

Документ включает повышение квалификации специалистов (педагогов, психологов, социальных работников) в области кибербезопасности и противодействия вовлечению подростков в деструктивные сообщества. Развивается система наставничества - закрепление за подростками из групп риска наставников из числа старших школьников, студентов или волонтеров.

Ожидается снижение доли повторных преступлений среди несовершеннолетних и доведение до 100% охвата подростков, с которыми ведется индивидуальная профилактическая работа, организованными формами досуга, отдыха и занятости.

Контроль за реализацией возложен на Минпросвещения России при участии МВД, Минцифры, Росмолодежи и других ведомств. План мероприятий рассчитан до 2036 года.

Ранее сообщалось о том, что комплексные меры по защите информационной безопасности детей внедряют в Казахстане.