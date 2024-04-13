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    13:24, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Защитный вал прорвало в селе Бесколь СКО

    Защитный вал прорвало в селе Бесколь СКО
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    В Северо-Казахстанской области эвакуируют жителей села Бесколь Кызылжарского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации оперативного штаба по паводкам, из-за сильного напора воды произошел прорыв защитного земляного вала.

    Эвакуируют жителей района новостроек Береговая, Кирова, Карасай Батыра, а конечных домов по улицам Махметова, Баукенова, Монтажников, Степана Разина.

    Для приема и эвакуации людей подготовлены пункты в школе-колледже, школах № 2,3 и «Парасат».

    Жителей улиц Кирова, Береговая и Карасай Батыра, расположенных ближе к реке Есиль, эвакуировали заблаговременно.

    Прорыв произошел в месте высотой 3,5 метра. Длина вала 2500 метров, ширина до 6 метров, высота до 3,5 метра.

    Теги:
    Село СКО Регионы Казахстана Эвакуация Переливы Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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