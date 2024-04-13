Защитный вал прорвало в селе Бесколь СКО

В Северо-Казахстанской области эвакуируют жителей села Бесколь Кызылжарского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации оперативного штаба по паводкам, из-за сильного напора воды произошел прорыв защитного земляного вала.

Эвакуируют жителей района новостроек Береговая, Кирова, Карасай Батыра, а конечных домов по улицам Махметова, Баукенова, Монтажников, Степана Разина.

Для приема и эвакуации людей подготовлены пункты в школе-колледже, школах № 2,3 и «Парасат».

Жителей улиц Кирова, Береговая и Карасай Батыра, расположенных ближе к реке Есиль, эвакуировали заблаговременно.

Прорыв произошел в месте высотой 3,5 метра. Длина вала 2500 метров, ширина до 6 метров, высота до 3,5 метра.