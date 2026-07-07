Защита от политических рисков – эксперт о решении Конституционного Суда Казахстана

В своем публичном канале аналитический обозреватель Газиз Абишев акцентирует внимание, что после вступления в силу новой Конституции Глава государства обратился в Конституционный Суд, чтобы тот дал толкование по вопросу верховной власти.

— Конституционный Суд дал следующее толкование: лица, которые в соответствии с Конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года. Избрание или назначение таких лиц на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года рассматривается как первое избрание или назначение. Из этого следует, что сами судьи Конституционного Суда, назначаемые, согласно закону, на один восьмилетний срок, могут быть назначены еще один раз — на один единственный восьмилетний срок, — отметил в посте Абишев.

Кроме того, Конституционный Суд подразумевает, что правило «однократного семилетнего срока», ограничивающего президентов, не распространяется на действующего Главу государства, пишет обозреватель Газиз Абишев.