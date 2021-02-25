Заселить людей в пострадавший от взрыва дом в Петропавловске намерены в ближайшие дни

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков заявил, что жильцов дома, пострадавшего от взрыва газа в кафе, планируют заселять уже с ближайшей субботы, передает корреспондент МИА «Казинформ».





Глава города подчеркнул, что, согласно экспертному заключению, дом подлежит эксплуатации.

«Людей хочу успокоить, что никаких тревог не должно быть. Заканчиваем обеспечение дома теплом. Системы внутри дома начали работать. Сегодня установим последние окна, двери. Левую сторону, которая менее пострадала, в субботу планируем заселять. По правой части, где произошел взрыв в кафе, проходят работы по укреплению. Есть уже техническое решение по первому этажу. Возможно, в понедельник-вторник будем заселять 4-5-е этажи. Наиболее пострадал второй этаж. Там работы будут чуть дольше проводиться. Там нужно полное восстановление», - сообщил Б.Жумабеков.

Он добавил, что прошла оценка имущества. Работают две комиссии: по выплате бюджетных средств и фонду совета ветеранов, куда поступают средства.

«Будем платить то, что положено. Есть люди, которые не могут получить выплаты из бюджета. Они получат компенсацию из внебюджетных средств. На счете, который открыл совет ветеранов, поступают средства. Думаю, к пятнице комиссии завершат работу. Ни один из пострадавших не останется без внимания. Около 70 заявок на выплату уже есть. Пострадавшим при взрыве людям, которые не являются жильцами дома, тоже окажут помощь. Им нужно обратиться в call-центр», - сказал Б.Жумабеков.

Всего в доме проживали постоянно более 200 человек. В том числе 32 ребенка.

Начали работать мониторинг-группы. Вчера и сегодня начали объезд объектов. Ранее аким области Кумар Аксакалов говорил о том, что проверят все коммерческие помещения, расположенные на первых этажах жилых домов, на предмет использования газовых баллонов.

«Уже начали поступать обращения от председателей КСК с просьбой проверить те или иные объекты, расположенных на первых этажах жилых домов. Эту работу мы будем проводить. ЧП показало, что не все ответственно относятся к своим обязанностям. Мораторий объявлен на проверки, но есть оговорки. Когда деятельность предприятия может привести к каким-либо последствиям, особенно связанных с угрозой жизни людей, он не действует», - отметил Б.Жумабеков.

Напомним, взрыв газа на первом этаже жилого дома произошел 21 февраля. Погибли два человека. Как сообщили в департаменте полиции, арендатор и сотрудница кафе. Более 10 человек пострадали. Из пятиэтажки эвакуировали 120 человек.