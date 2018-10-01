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Заседание Всемирного нефтяного совета пройдет в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1-3 октября в Астане состоится заседание Всемирного нефтяного совета, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел РК Айбека Смадиярова.
По его словам, планируется участие глав делегации национальных комитетов стран-членов из числа руководителей отраслевых министерств, глав энергетических компаний и крупных ассоциации.
«Кроме того, состоятся заседания исполнительного и программного комитетов Всемирного нефтяного совета, а также мероприятия с участием молодых специалистов. В рамках форума планируется провести специальную конференцию на тему «Инвестиционные возможности: новые решения для устойчивого роста». Данное мероприятие призвано привлечь внимание международного сообщества и повысить инвестиционную привлекательность казахстанской нефтяной отрасли в целом», - отметил представитель МИД РК.
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