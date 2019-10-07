Заседание Тюркской ТПП и Тюркский инвестиционно-деловой форум состоялись в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте состоялось заседание Тюркской торгово-промышленной палаты (ТТПП) и прошел Тюркский инвестиционно-деловой форум, передает МИА «Казинформ».

В заседании ТТПП приняли участие Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, президент TТПП и «TOBB» Рифат Хисарджыклыоглу, президент «АСК» Мамед Мусаев, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Олжас Ордабаев, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Кыргызской Республики Марат Шаршекеев, президент ТПП Узбекистана Адхам Икрамов, член правления ТПП Венгрии Джозеф Коваж, а также посол Туркменистана в Республике Узбекистан Язгулы Мамедов.

Председатель ТПП Узбекистана Адхам Икрамов выразил надежду на то, что заседание ТПП и Форум внесут большой вклад в расширение экономических связей между деловыми кругами тюркоязычных государств.

В своем выступлении Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев напомнил, что сама идея создания ТПП родилась в Ташкенте в 2018 году, и выразил удовлетворение тем, что ТТПП организует свой первый деловой и инвестиционный форум в Ташкенте по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, предложенной во время встречи на высшем уровне в Чолпон-Ате.





В ходе встречи обсуждались вопросы развития торговли и расширения экономического сотрудничества между государствами-членами Тюркского совета, а также укрепления регионального сотрудничества посредством торговли, промышленности и предпринимательства. Стороны также подчеркнули необходимость упрощения таможенных и транзитных процедур для облегчения свободного перемещения товаров, капитала, услуг и технологий, а также создания новых финансовых инструментов, таких как Фонд совместных инвестиций.





На встрече торгово-промышленные палаты Узбекистан и Венгрия выразили намерение присоединиться к ТТПП. Стороны договорились подписать протокол о членстве с обеими ТПП во время следующего заседания правления ТТПП, в рамках 7-го саммита Тюркского совета 14 октября 2019 года в Баку (Азербайджан). Стороны выразили мнение, что членство Узбекистана и Венгрии в ТТПП откроет новые возможности для увеличения объема торговли между государствами-членами Тюркского совета.

По итогам заседания ТТПП состоялся Тюркский инвестиционно-деловой форум. В форуме приняли участие более 500 участников, в том числе председатели ТПП государств-членов Тюркского совета, высокопоставленные правительственные чиновники, предприниматели и бизнесмены.

Первая сессия форума началась с приветственной речи заместителя Премьер-Министра Республики Узбекистан Эльёра Ганиева. В своем выступлении заместитель Премьер-Министра выразил удовлетворение успешной организацией форума в Ташкенте и выразил надежду, что новые партнерские отношения, которые будут установлены в рамках форума, будут способствовать дальнейшему развитию экономических и торговых отношений между тюркоязычными государствами. Он также поделился с участниками форума достижениями Узбекистана в области экономики за последние годы и перспективами на будущее.

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев в своем выступлении выразил благодарность Республике Узбекистан, в частности ТПП Республики Узбекистан, Министерству инвестиций и внешней торговли и всем тем, кто участвовал в реализации этого важного события в весьма ограниченный промежуток времени. Он также проинформировал участников об экономическом потенциале тюркских стран и возможностях укрепления экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что вступление Узбекистана в Тюркский совет, безусловно, придаст импульс деятельности организации и укрепит сотрудничество.

Генеральный секретарь подчеркнул, что основной целью форума является продвижение внутренней торговли, и поэтому это предоставляет уникальную платформу для предпринимателей братских тюркских стран, для изучения новых возможностей бизнеса в Узбекистане.

Президенты/председатели в своих выступлениях подчеркнули значение форума для укрепления связей между деловыми кругами тюркского мира, а также для обсуждения перспектив сотрудничества Узбекистана и тюркоязычных стран в сфере предпринимательства, торговли, инвестиций и туризма.





На форуме агентства и учреждения, ответственные за продвижение инвестиций Узбекистана, Турции, Кыргызстана и Казахстана, выступили с презентациями инвестиционных возможностей в своих странах. Во время встреч «B2B», организованных с участием деловых кругов тюркоязычных стран, компании обсудили со своими партнерами приоритетные секторы Узбекистана, такие как производство строительных материалов, фармацевтика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, химическая промышленность, автомобилестроение, текстиль, машиностроение и электротехника, туризм и ИКТ.

По случаю форума в узбекском правительстве состоялся официальный прием с концертной программой, в ходе которого известный узбекский певец Фаррух Закиров выступил для приглашенных делегаций и бизнесменов.



