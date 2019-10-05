Заседание Тюркского делового совета прошло в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В рамках заседания Тюркского делового совета прошла встреча Генерального секретаря ССТГ Багдата Амреева с руководителями торгово-промышленных палат Казахстана, Узбекистана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Венгрии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе своего выступления генсек ССТГ дал высокую оценку проводимым в Узбекистане масштабным преобразованиям в сфере государственного и общественного строительства, либерализации экономики, а также улучшения деловой среды и инвестиционного климата.На заседании были обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами организациями, укрепления регионального взаимодействия в сферах торговли, промышленности и предпринимательства. Также участники заседания определили основные направления деятельности Тюркской торгово-промышленной палаты.Кроме того, сторонами обсужден вопрос вступления торгово-промышленной палаты Узбекистана в членство Тюркской торгово-промышленной палаты. Подписания соответствующего многостороннего меморандума состоится на встрече членов Тюркской ТПП в рамках 7-го Саммита Тюркского совета в Баку 14-15 октября текущего года.Казахстанская делегация на данном заседании была представлена в лице председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Аблая Мырзахметова, который в своем докладе рассказал о деятельности НПП РК «Атамекен».По итогам делового совета состоялся Тюркский инвестиционный бизнес-форум, в котором приняли участие свыше 500 участников. В рамках форума также состоялась встреча в формате «В2В» с участием деловых кругов тюркоязычных государств.











