-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:31
-
-
вчера 19:05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:35
-
-
-
-
-
Заседание Тюркского делового совета прошло в Узбекистане
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В рамках заседания Тюркского делового совета прошла встреча Генерального секретаря ССТГ Багдата Амреева с руководителями торгово-промышленных палат Казахстана, Узбекистана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Венгрии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе своего выступления генсек ССТГ дал высокую оценку проводимым в Узбекистане масштабным преобразованиям в сфере государственного и общественного строительства, либерализации экономики, а также улучшения деловой среды и инвестиционного климата.На заседании были обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами организациями, укрепления регионального взаимодействия в сферах торговли, промышленности и предпринимательства. Также участники заседания определили основные направления деятельности Тюркской торгово-промышленной палаты.Кроме того, сторонами обсужден вопрос вступления торгово-промышленной палаты Узбекистана в членство Тюркской торгово-промышленной палаты. Подписания соответствующего многостороннего меморандума состоится на встрече членов Тюркской ТПП в рамках 7-го Саммита Тюркского совета в Баку 14-15 октября текущего года.Казахстанская делегация на данном заседании была представлена в лице председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Аблая Мырзахметова, который в своем докладе рассказал о деятельности НПП РК «Атамекен».По итогам делового совета состоялся Тюркский инвестиционный бизнес-форум, в котором приняли участие свыше 500 участников. В рамках форума также состоялась встреча в формате «В2В» с участием деловых кругов тюркоязычных государств.
- В Нацпалате ответили на критику Гульжан Карагусовой
- Бизнес-процедуры законодательно упрощают в РК
- Генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств прибыл с визитом в Узбекистан
- Международный торговый центр появится на границе Казахстана и Узбекистана
- Свыше 100 тысяч человек заняты в сфере МСБ Мангистауской области
- Казахстанские издательства презентовали свою продукцию на выставке в Ташкенте
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана