Заседание совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии прошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 28 марта по 1 апреля 2022 года в Алматы состоялось сто шестнадцатое заседание совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны произвели обмен проектами итоговых документов демаркации отдельных участков казахстанско-российской государственной границы, их предварительный просмотр, а также обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на труднодоступном горном участке.

Следующее заседание комиссии состоится в мае 2022 года в г. Москве.