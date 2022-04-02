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    10:39, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Заседание совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии прошло в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 28 марта по 1 апреля 2022 года в Алматы состоялось сто шестнадцатое заседание совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Стороны произвели обмен проектами итоговых документов демаркации отдельных участков казахстанско-российской государственной границы, их предварительный просмотр, а также обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на труднодоступном горном участке.

    Следующее заседание комиссии состоится в мае 2022 года в г. Москве.


    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Алматы Внешняя политика Казахстана
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