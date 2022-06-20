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Заседание Совета сотрудничества Казахстан – ЕС состоится в Люксембурге

Автор:  
Арнур Рахимбеков
20 Июня 2022, 09:47
Заседание Совета сотрудничества Казахстан – ЕС состоится в Люксембурге

БРЮССЕЛЬ-ЛЮКСЕМБУРГ. КАЗИНФОРМ - В понедельник в Люксембурге состоится заседание Совета сотрудничества Казахстан-ЕС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает Европейской Совет , 19-е заседание Совета сотрудничества между Европейским Союзом и Казахстаном пройдет в Люксембурге под председательством министра иностранных дел Франции Катрин Колонна и заместителя Премьер-Министра РК - министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди.

Стороны обсудят состояние дел и дальнейшие шаги в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между ЕС и Казахстаном. Затем состоится обмен мнениями по политическим, экономическим и торговым вопросам (включая внутренние реформы, верховенство закона и права человека, региональную торговлю) и сотрудничество.

Также делегации коснутся региональных, международных событий и сотрудничества, включая безопасность.

1 марта 2020 года вступило в силу СРПС, ратифицированное всеми государствами-членами ЕС и Европейским Парламентом.

СРПС продвигает и усиливает сотрудничество ЕС и его стран-членов с Казахстаном в таких ключевых областях, как содействие развитию торговли и инвестиций, в области правосудия и внутренних дел, экономическое и финансовое сотрудничество, энергетика и транспорт, окружающая среда и изменение климата, занятость и социальная политика, культура, научно-исследовательская работа.

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