Заседание совета по улучшению инвестклимата прошло в Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова состоялось заседание регионального совета по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвесторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

По вопросу повестки дня с докладом выступил руководитель центра обслуживания инвесторов, проектного управления и цифровизации Дамир Егизбаев. Он подробнее остановился на проводимых работах и встречающихся проблемах.

В частности, обсуждались нарушения в ходе разработки интерактивной карты свободных земель и ведении 13 инвестиционных проектов. Некоторые инвесторы, которые оказали желание финансировать и работать в районах, столкнулись с халатностью районных чиновников по распределению земель.

Аскар Мырзахметов подчеркнул важность вопроса, отметив, что повышение инвестиционного климата области - в ведении плановой совместной работы соответствующих сторон и призвал к достижению конкретных результатов.





Получены ответы от акимов районов на вопросы, возникшие по ходу совещания. Ответственным лицам были даны конкретные поручения.