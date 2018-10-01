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15:02 268
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Заседание совета по улучшению инвестклимата прошло в Жамбылской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова состоялось заседание регионального совета по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвесторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.
По вопросу повестки дня с докладом выступил руководитель центра обслуживания инвесторов, проектного управления и цифровизации Дамир Егизбаев. Он подробнее остановился на проводимых работах и встречающихся проблемах.
В частности, обсуждались нарушения в ходе разработки интерактивной карты свободных земель и ведении 13 инвестиционных проектов. Некоторые инвесторы, которые оказали желание финансировать и работать в районах, столкнулись с халатностью районных чиновников по распределению земель.
Аскар Мырзахметов подчеркнул важность вопроса, отметив, что повышение инвестиционного климата области - в ведении плановой совместной работы соответствующих сторон и призвал к достижению конкретных результатов.
Получены ответы от акимов районов на вопросы, возникшие по ходу совещания. Ответственным лицам были даны конкретные поручения.
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