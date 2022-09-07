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Заседание Совета МВД государств-участников СНГ состоится в Чолпон-Ате

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Сентября 2022, 21:01
Заседание Совета МВД государств-участников СНГ состоится в Чолпон-Ате

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Чолпон-Ате 8 сентября состоится очередное заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба МВД КР, в работе совещания примут участие министры внутренних дел (полиции) России, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Кыргызстана, а также представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территориях государств-участников СНГ (БКБОП).

На заседании будет рассмотрен широкий круг вопросов по принятию совместных мер по борьбе с преступностью, среди которых - ситуация с преступностью в государствах Содружества и о ходе выполнения межгосударственных программ по борьбе с особо опасными преступлениями.


Фото: kabar.kg


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