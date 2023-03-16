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Заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств прошло в Анкаре

16 Марта 2023, 17:00
Заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств прошло в Анкаре Фото: пресс-служба МИД РК

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Умаров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств. СМИД состоялся в преддверии внеочередного Саммита Организации тюркских государств на тему «Менеджмент по чрезвычайным ситуациям и гуманитарная помощь» с участием глав государств-членов и наблюдателей ОТГ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Саммит был созван с целью поддержки турецкого народа, пострадавшего в результате разрушительного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции в феврале 2023 года. В этой связи особое внимание было уделено вопросам оперативного взаимодействия компетентных органов государств-членов ОТГ в чрезвычайных ситуациях и быстрого реагирования на новые стихийные бедствия.

В своем выступлении К. Умаров поддержал важность заключения Соглашения о создании механизма гражданской защиты между соответствующими органами государств-членов ОТГ, что становится особенно актуальным в свете участившихся бедствий природного и техногенного характера.

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В соответствии с инициативой Президента РК Касым-Жомарта Токаева, выдвинутой на Самаркандском саммите ОТГ в ноябре 2022 года, глава казахстанской делегации высказался за необходимость скорейшего учреждения института постоянных представителей сторон при ОТГ в целях повышения эффективности организации.

В ходе мероприятия были также обсуждены вопросы, связанные с повесткой дня заседания Совета Глав государств ОТГ, а также проекты документов, планируемых к подписанию в рамках саммита.

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