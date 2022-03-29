Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ началось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Торжественное заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ в честь 30-летия ассамблеи начало свою работу в Доме Дружбы Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, посвящено 30-летию ассамблеи.

Одна из основных задач МПА СНГ - разработка модельных законов и других документов. К настоящему времени Межпарламентской Ассамблеей принято более 600 модельных документов. Большинство из них полностью или частично пользуются в законодательстве государств СНГ.

В мероприятии примут участие главы парламентских делегаций стран-участниц МПА СНГ во главе с председателем Совета МПА СНГ, председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.