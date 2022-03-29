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    10:08, 29 Март 2022 | GMT +6

    Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ началось в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Торжественное заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ в честь 30-летия ассамблеи начало свою работу в Доме Дружбы Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Торжественное заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, посвящено 30-летию ассамблеи.

    Одна из основных задач МПА СНГ - разработка модельных законов и других документов. К настоящему времени Межпарламентской Ассамблеей принято более 600 модельных документов. Большинство из них полностью или частично пользуются в законодательстве государств СНГ.

    В мероприятии примут участие главы парламентских делегаций стран-участниц МПА СНГ во главе с председателем Совета МПА СНГ, председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.


    Теги:
    Международная деятельность СНГ Алматы Внешняя политика Казахстана
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