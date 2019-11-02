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Заседание Совета глав правительств стран ШОС проходит в Ташкенте

2 Ноября 2019 10:18
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Заседание Совета глав правительств стран ШОС проходит в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества проходит в Ташкенте, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Казахстанскую сторону на встрече представляет Премьер-Министр РК Аскар Мамин. Накануне своего приезда он провёл встречу с Президентом РУ Шавкатом Мирзиеевым, а также переговоры с Премьер-Министром Афганистана Абдуллой Абдуллой.

На встрече в субботу главы правительств стран ШОС в многостороннем формате обсудят перспективы торгово-экономического, гуманитарного взаимодействия, а также рассмотрят перспективы в области инвестиций, транспорта, промышленности, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и цифровизации.

По итогам заседания планируется принять совместное коммюнике, утвердить новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года, план по реализации программы ШОС о продовольственной безопасности и концепцию взаимодействия железнодорожных администраций, а также одобрят регламент консорциума экономических аналитических центров. Всего планируется подписать 14 различных документов.

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Ключевые слова: Центральная Азия, ШОС, Правительство РК, Премьер-министр РК, Узбекистан,
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Мирас Куандыков

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