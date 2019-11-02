-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:00
-
-
вчера 20:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заседание Совета глав правительств стран ШОС проходит в Ташкенте
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества проходит в Ташкенте, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Казахстанскую сторону на встрече представляет Премьер-Министр РК Аскар Мамин. Накануне своего приезда он провёл встречу с Президентом РУ Шавкатом Мирзиеевым, а также переговоры с Премьер-Министром Афганистана Абдуллой Абдуллой.
На встрече в субботу главы правительств стран ШОС в многостороннем формате обсудят перспективы торгово-экономического, гуманитарного взаимодействия, а также рассмотрят перспективы в области инвестиций, транспорта, промышленности, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и цифровизации.
По итогам заседания планируется принять совместное коммюнике, утвердить новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года, план по реализации программы ШОС о продовольственной безопасности и концепцию взаимодействия железнодорожных администраций, а также одобрят регламент консорциума экономических аналитических центров. Всего планируется подписать 14 различных документов.
- Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Афганистана
- Аскар Мамин провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
- В Минобразовании РК ответили на петицию родителей против новой системы оценки знаний в школах
- Освобождение МСБ от контрольно-кассовых машин: инициативу прокомментировали в Минфине
- Более 2 трлн тенге составит объем инвестиций в сферы естественных монополий - МНЭ
- В Казахстане проложат 20 тысяч км волоконно-оптических линий связи
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана