Заседание Совета глав правительств стран ШОС проходит в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества проходит в Ташкенте, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанскую сторону на встрече представляет Премьер-Министр РК Аскар Мамин. Накануне своего приезда он провёл встречу с Президентом РУ Шавкатом Мирзиеевым, а также переговоры с Премьер-Министром Афганистана Абдуллой Абдуллой.

На встрече в субботу главы правительств стран ШОС в многостороннем формате обсудят перспективы торгово-экономического, гуманитарного взаимодействия, а также рассмотрят перспективы в области инвестиций, транспорта, промышленности, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и цифровизации.

По итогам заседания планируется принять совместное коммюнике, утвердить новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года, план по реализации программы ШОС о продовольственной безопасности и концепцию взаимодействия железнодорожных администраций, а также одобрят регламент консорциума экономических аналитических центров. Всего планируется подписать 14 различных документов.