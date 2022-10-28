Заседание Совета глав правительств СНГ стартовало в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане началось заседание Совета глав правительств государств-членов Содружества Независимых Государств в узком составе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После переговоров в узком формате состоится встреча в расширенном составе. В заседании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова принимают участие главы правительств Азербайджана – Али Асадов, Беларуси – Роман Головченко, России - Михаил Мишустин, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.

На заседании СГП СНГ будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе такие как: экономическое взаимодействие в Содружестве Независимых Государств; Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций; проведение очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и другие.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщал, что в ходе заседания должен быть принят целый ряд документов, направленных на совершенствование и укрепление нашего сотрудничества.