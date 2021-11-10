Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 12 ноября
МИНСК. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится 12 ноября в формате видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ.
Ожидается, что главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, обсудят темы, касающиеся рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, развития железнодорожного транспорта.
Кроме того, планируется принять решение о председателе Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, определить дату и место проведения следующего заседания СГП.
Планируется также подписание документов, регламентирующих взаимодействие стран Содружества в сфере авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, инновационного сотрудничества.
Ожидается, что на заседании будет утвержден проект Плана мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия.
- Статус сотрудников МЧС приравнять к военнослужащим предлагают в Казахстане
- Нарушения на 156 млрд тенге выявил Минфин в сфере госзакупок
- Предварительные итоги переписи населения в Казахстане станут известны в декабре
- Сколько составила инфляция платных услуг в Казахстане
- 31 законопроект разработает Правительство Казахстана в 2022 году
- Почти два триллиона тенге изъято из ЕНПФ на улучшение жилищных условий
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана