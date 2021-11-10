+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 2 °С
USD 429.22 EUR 497.59
RUB 6.05 CNY 67.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 12 ноября

10 Ноября 2021 18:52
Поделиться:
Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 12 ноября

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится 12 ноября в формате видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ.

Новости по теме
Нарушения на 156 млрд тенге выявил Минфин в сфере госзакупок
Предварительные итоги переписи населения в Казахстане станут известны в декабре Сколько составила инфляция платных услуг в Казахстане 31 законопроект разработает Правительство Казахстана в 2022 году

Ожидается, что главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, обсудят темы, касающиеся рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, развития железнодорожного транспорта.

Кроме того, планируется принять решение о председателе Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, определить дату и место проведения следующего заседания СГП.

Планируется также подписание документов, регламентирующих взаимодействие стран Содружества в сфере авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, инновационного сотрудничества.

Ожидается, что на заседании будет утвержден проект Плана мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия.


Подписывайтесь на наш канал:

#СНГ   #Правительство РК  
Поделиться:
Новости по теме
Нарушения на 156 млрд тенге выявил Минфин в сфере госзакупок
Предварительные итоги переписи населения в Казахстане станут известны в декабре
Сколько составила инфляция платных услуг в Казахстане
31 законопроект разработает Правительство Казахстана в 2022 году
Популярное
1 Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
2 15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
3 Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
4 Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
5 1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
6 Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Читайте также
31 законопроект разработает Правительство Казахстана в 2022 году
Почти два триллиона тенге изъято из ЕНПФ на улучшение жилищных условий
Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив