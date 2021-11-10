Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 12 ноября

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится 12 ноября в формате видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ.

Ожидается, что главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, обсудят темы, касающиеся рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, развития железнодорожного транспорта.

Кроме того, планируется принять решение о председателе Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, определить дату и место проведения следующего заседания СГП.

Планируется также подписание документов, регламентирующих взаимодействие стран Содружества в сфере авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, инновационного сотрудничества.

Ожидается, что на заседании будет утвержден проект Плана мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия.