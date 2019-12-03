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Заседание СМИД СНГ планируется провести 3 апреля в Алматы

3 Декабря 2019 20:39
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Заседание СМИД СНГ планируется провести 3 апреля в Алматы

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Заседание Совета министров иностранных дел СНГ планируется провести 3 апреля 2020 года в Алматы, сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

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«Сегодня мы обсуждаем только предварительный план предстоящего заседания. Предположительно, оно пройдет в Алматы 3 апреля 2020 года. Это предложение казахстанской стороны, оно было поддержано всеми. Важные документы, которые будут там обсуждаться, в основном касаются сферы гуманитарного и политического взаимодействия», - сказал Сергей Лебедев.

По его словам, во время заседания СМИД будут подведены итоги межмидовских консультаций в 2019 году, а также намечен план их проведения в 2020 году.

«Межмидовские консультации проводятся регулярно, примерно раз в два месяца. На повестку дня выносятся актуальные вопросы международной деятельности Содружества, - отметил Сергей Лебедев. - И мне представляется, что это будет один из основных вопросов на заседании Совета министров иностранных дел СНГ».

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Ключевые слова: СНГ, Алматы,
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