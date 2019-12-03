Заседание СМИД СНГ планируется провести 3 апреля в Алматы
МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Заседание Совета министров иностранных дел СНГ планируется провести 3 апреля 2020 года в Алматы, сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.
«Сегодня мы обсуждаем только предварительный план предстоящего заседания. Предположительно, оно пройдет в Алматы 3 апреля 2020 года. Это предложение казахстанской стороны, оно было поддержано всеми. Важные документы, которые будут там обсуждаться, в основном касаются сферы гуманитарного и политического взаимодействия», - сказал Сергей Лебедев.
По его словам, во время заседания СМИД будут подведены итоги межмидовских консультаций в 2019 году, а также намечен план их проведения в 2020 году.
«Межмидовские консультации проводятся регулярно, примерно раз в два месяца. На повестку дня выносятся актуальные вопросы международной деятельности Содружества, - отметил Сергей Лебедев. - И мне представляется, что это будет один из основных вопросов на заседании Совета министров иностранных дел СНГ».
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 декабря
- Скончался легендарный тренер «Кайрата»
- 120-летие профессора Букейханова отметили в Алматы
- В Алматы хозяева более тысячи элитных домов и квартир задолжали в бюджет 247 млн тенге
- Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка будет оказывать 34 услуги
- С опытом работы Центра «Жанұя» ознакомились представители регионов страны
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана