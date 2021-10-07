Заседание Секретариата Съезда мировых и традиционных религий прошло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось XIX заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в городе Нур-Султан, где были обсуждены вопросы подготовки к очередному Съезду лидеров мировых и традиционных религий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресвс-службу Сената Парламента РК.

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан – Руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев отметил, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий – уникальное явление в международной повестке и реальный инструмент глобального межрелигиозного диалога.

Руководитель Секретариата Съезда подчеркнул, что Казахстану за годы Независимости удалось сформировать собственную модель мира и общенационального диалога, основанную на принципах «единства в многообразии», и совместной ответственности за будущее страны, уважения и обеспечения прав граждан, независимо от этнической и религиозной принадлежности.

«В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости Казахстана. За этот период нам удалось создать собственную модель мира, общенационального единства и межконфессионального диалога. Эта модель, сформированная Первым Президентом Казахстана-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, показала свою эффективность и жизнеспособность. Сегодня под руководством Президента страны Касым-Жомарта Токаева продолжается политика по обеспечению межэтнического и межконфессионального согласия. Поэтому для нас проведение Секретариата и Съезда лидеров мировых и традиционных религий – это не имиджевое мероприятие, а органичная и неотъемлемая составляющая модели развития Казахстана», - подчеркнул Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что нынешний Секретариат проходит в непростых условиях – наряду с пандемией короновируса в последние годы обострились и другие глобальные проблемы современного мира. В их числе – усиление международной напряженности, вызванное геополитическими и геоэкономическими факторами, слом системы глобальной безопасности, а также усиление гонки вооружений и проблемы глобальной экологической повестки.

«В этих условиях ключевой задачей духовных лидеров, на наш взгляд, является формирование правильной системы ценностей и объединение людей вокруг идей мира, нравственных ценностей, общественного согласия и взаимной поддержки друг друга. Именно на эту цель работает Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Хочу выразить глубокую благодарность за ваше участие и активную поддержку нашего форума», - отметил Маулен Ашимбаев.

В заседании Секретариата Съезда приняли участие представители мировых религий и конфессий из 20 стран, а также представители международных организаций. В своих выступлениях религиозные лидеры отметили высокую значимость проводимой Казахстаном работы по налаживанию межрелигиозного и межконфессионального диалога не только внутри страны, но и на международном уровне.

В частности, Высокий Представитель Альянса Цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос подчеркнул важность Съезда с точки зрения обсуждения роли религии в обществе и взаимодействия в международном уровне для построения устойчивого и безопасного мира.

«Эта уникальная платформа даёт хорошую возможность для политиков, религиозных лидеров, международных, региональных организаций и всех заинтересованных сторон коллективно обсудить проблемы межрелигиозного диалога и устойчивого развития в более поляризованном мире. Альянс Цивилизаций ООН будет активно вовлечён в работу VII Съезда», - сказал он.

По итогам заседания Секретариата были определены место и дата проведения VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в городе Нур-Султан 14-15 сентября 2022 года. Данный религиозный форум планируется посвятить роли лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период.

В завершение Маулен Ашимбаев отметил, что данная встреча ещё раз продемонстрировала общее стремление представителей различных культур и религий к сотрудничеству и мирному сосуществованию. Он выразил твёрдую уверенность в том, что традиции Съезда лидеров мировых и традиционных религий будут служить надёжной основой для дальнейшей его успешной работы.



