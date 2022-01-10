Заседание регионального оперативного штаба прошло в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошло заседание регионального оперативного штаба Акмолинской области под председательством акима Ермека Маржикпаева, в ходе которого он отметил, что ситуация в области остается стабильная, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на УВП региона.

«Благодаря слаженной работе сотрудников всех правоохранительных, государственных органов, Департамента по чрезвычайным ситуациям и обороны, наших общественников обстановка в регионе стабилизируется. И сегодня хотелось особенно поблагодарить работников полиции за самоотверженность. Рискуя своей жизнью, они стоят на страже правопорядка», - отметил руководитель области.

По словам акима, в регионе решен вопрос со снятием наличности и приобретением товаров. Для этого Народный банк при содействии Департамента полиции с 7 января начал заправку банкоматов по городу Кокшетау. С сегодняшнего дня будет осуществлена заправка банкоматов в районных центрах. Кроме того, четыре банкомата Сбербанка обеспечены наличностью. В ближайшие дни будет прорабатываться вопрос и с другими банками.

Касательно обеспечения продуктами питания, в торговой сети имеется все необходимое.

По итогам совещания руководитель области дал ряд поручений ответственным службам. В частности, по завершению установки блокпостов в запланированных местах, усилению контроля по соблюдению ценовой политики на социально значимые товары, коммунальные услуги, уголь, ГСМ, газ и другие.

«На сегодняшний день в регионе цена на газ определена в размере 70 тенге. С учетом отдаленности от областного центра более 200 км цена составляет 75 тенге. В Акмолинской области 120 газозаправочных станций осуществляют заправку сжиженного газа по ценам, установленным Агентством по защите и развитию конкуренции», - добавили в ведомстве.