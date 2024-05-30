Заседание президиума Союза национальных академий наук тюркского мира прошло в Анкаре

На заседании президиума Союза национальных академий наук тюркского мира (СНАНТМ) обсуждены конкретные шаги по реализации решений, принятых на предыдущем 6-м заседании в прошлом году в Астане. Также рассматривались инициативы, определяющие новые направления для расширения научного сотрудничества в тюркском мире, передает корреспондент агентства Kazinform.

В мероприятии приняли участие президент Тюркской академии Шаин Мустафаев, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым, главы академий наук — членов СНАНТМ, руководство Совета Турции по научно-техническим исследований (TÜBİTAK) и ректора различных университетов.

Тюркской академией были представлены отчеты о выполненных проектах, а также выдвинуты новые предложения по механизмам и общим платформам для научного сотрудничества. Наряду с этим, были обсуждены вопросы исследования истории, литературы, культуры и языков тюркских народов, создания единой базы данных научных работ, инициативы в области экологии и управления водными ресурсами, а также мероприятия по привлечению молодежи к научным исследованиям.

Президент Тюркской академии Шаин Мустафаев подчеркнул, что решения, принятые на 6-м заседании, стали значительным прорывом для Союза национальных академий наук тюркского мира.

Фото: Акжигит Чукубаев/ Kazinform

Тюркская академия выполняет функции секретариата СНАНТМ, созданного в 2015 году. Основная цель союза заключается в содействии всестороннему сотрудничеству в области науки и образования между тюркскими государствами. На протяжении последнего года руководство в СНАНТМ осуществляла Национальная академия наук Республики Татарстан.

Участники встречи отметили важную роль Тюркской академии, которая выполняет ключевую функцию в качестве секретариата СНАНТМ. Они выразили уверенность в эффективной реализации принятых решений.

Вице-президент Академии наук Татарстана Айнур Тимерханов передал председательство в союзе турецкой стороне. Глава Академии наук Турции Музаффер Шекер выразил свою благодарность татарстанскому коллеге за успешное руководство организацией.

По итогам встречи стороны достигли соглашения о продлении срока председательства в Союзе академий наук до двух лет. Также была обсуждена разработка дорожной карты для реализации принятых инициатив, а именно создание специальных рабочих групп по ряду ключевых вопросов. В результате указанных дискуссий был подписан протокол.

Фото: Акжигит Чукубаев/ Kazinform