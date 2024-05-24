Заседание представителей спецслужб СНГ проходит в Бишкеке

В Бишкеке проходит 54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - СОРБ, Совет), передает агентство Kazinform.

Спецслужбы обсудят выработку единых подходов к оценке угроз безопасности стран Содружества и повышению эффективности взаимодействия спецслужб по их нейтрализации.

В ходе встречи спецслужбы определят совместные меры по выявлению и пресечению деятельности лиц, получивших боевую подготовку и опыт за рубежом с целью дестабилизации обстановки и насильственного изменения конституционного строя в государствах - участниках СНГ.

Также участники мероприятия наметят пути совершенствования обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом,в том числе в рамках Международного банка данных по противодействию терроризму, функционирующего на базе Национального антитеррористического комитета.

Антитеррористическим центром Содружества на рассмотрение членов Совета будет представлен отчет об итогах выполнения в 2023 году Программы сотрудничества государств - участников СНГ по борьбес терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2023 - 2025 годы.

Кроме того, во время мероприятия планируются заседания рабочих органов СОРБ по различным направлениям деятельности.