Заседание попечительского совета Фонда «Отандастар» прошло в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой состоялось заседание попечительского совета Фонда «Отандастар».

В нем приняли участие заместитель председателя Сената Б.Бекназаров, заместитель председателя Мажилиса В.Божко, министр общественного развития Д.Калетаев, президент Фонда Н.Абыкаев, первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов З.Турисбеков, государственные и общественные деятели, а также представители казахстанского бизнеса.

Фонд «Отандастар» создан по инициативе Главы государства, выдвинутой на V Всемирном курултае казахов в июне 2017 года.

Деятельность Фонда направлена на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, а также этнических казахов, прибывших в Казахстан.



На заседании попечительского совета были рассмотрены задачи и функции Фонда «Отандастар», концепция и планы его развития, а также другие вопросы текущей деятельности.