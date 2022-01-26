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Заседание Политического совета партии «Nur Otan» состоится 27 января
26 Января 2022 13:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Политического совета партии «Nur Otan» состоится 27 января, передает МИА «Казинформ».
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«Постановлением Бюро Политического совета «Nur Otan»-а (согласно пункту 9.5. Устава) принято решение о проведении 27 января заседания Политического совета партии», - написал Бауыржан Байбек в Twitter.
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