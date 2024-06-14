Заседание по петиции против утильсбора: члены рабочей группы поедут на автозаводы РК

В Министерстве промышленности и строительства РК прошло заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно утильсбора, передает агентство Kazinform.

Открывая заседание, вице-министр отметил, что петицию подписало 50 тысяч человек, и важно ее рассмотрение проводить в конструктивном ключе ― для эффективного обсуждения и выработки решений, которые отвечали бы интересам всех сторон.

Инициатор петиции в своем выступлении рассказал о влиянии утильсбора на отрасли экономики, в частности автопром, производство строительной, дорожной и спецтехники.

На заседании обсуждали прозрачное распределение утилизационного сбора и будущее казахстанского автопрома.

Производители выразили беспокойство, что отмена утильсбора может привести к сокращению рабочих мест. В отрасли трудится много людей, которым сейчас обеспечены стабильная зарплата, соцпакет и возможность повышения квалификации.

На заседании обсудили перспективы утилизационного сбора и утвердили график поездок членов рабочей группы на заводы. Члены рабочей группы посетят ТОО «КАИК», ЧК Kazrost Engineering LTD и АО «КАМАЗ-Инжиниринг» в Кокшетау, ТОО Hyundai Trans Auto и ТОО Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы, ТОО «СемАЗ» и ТОО Daewoo Bus Kazakhstan в Семей, а также ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» и АО «Агромашхолдинг KZ» в Костанай.