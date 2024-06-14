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    07:32, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Заседание по петиции против утильсбора: члены рабочей группы поедут на автозаводы РК

    утильсбор
    Фото: freepik

    В Министерстве промышленности и строительства РК прошло заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно утильсбора, передает агентство Kazinform.

    Открывая заседание, вице-министр отметил, что петицию подписало 50 тысяч человек, и важно ее рассмотрение проводить в конструктивном ключе ― для эффективного обсуждения и выработки решений, которые отвечали бы интересам всех сторон.

    Инициатор петиции в своем выступлении рассказал о влиянии утильсбора на отрасли экономики, в частности автопром, производство строительной, дорожной и спецтехники.

    На заседании обсуждали прозрачное распределение утилизационного сбора и будущее казахстанского автопрома.

    Производители выразили беспокойство, что отмена утильсбора может привести к сокращению рабочих мест. В отрасли трудится много людей, которым сейчас обеспечены стабильная зарплата, соцпакет и возможность повышения квалификации.

    На заседании обсудили перспективы утилизационного сбора и утвердили график поездок членов рабочей группы на заводы. Члены рабочей группы посетят ТОО «КАИК», ЧК Kazrost Engineering LTD и АО «КАМАЗ-Инжиниринг» в Кокшетау, ТОО Hyundai Trans Auto и ТОО Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы, ТОО «СемАЗ» и ТОО Daewoo Bus Kazakhstan в Семей, а также ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» и АО «Агромашхолдинг KZ» в Костанай.

    Теги:
    Министерство промышленности и строительства Утильсбор
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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