Заседание Общественного совета состоялось в Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вчера прошло заседание Общественного совета, на котором был презентован проект Плана территориально-пространственного развития Республики Казахстан до 2025 года, а также подведены итоги реализации стратегического плана и бюджетных программ за 2020 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Заседание прошло под председательством главы Попечительского совета Общественного фонда «Ассоциация Экономистов Казахстана» Ораза Жандосова.

План основан на шести основных тенденциях, оказывающих существенное влияние на пространственное развитие страны. Это регионализация, смещение экономической мощи в Китай, изменение климата, цифровизация и автоматизация, а также сокращение спроса на нефть.

«План территориального развития страны предусматривает 4 подхода. Это развитие «точек роста» на базе конкурентных преимуществ регионов, управляемая урбанизация, развитие сельских территорий по принципу «люди в инфраструктуре, обеспечение территориальной связанности мобильности населения», - сообщил вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров.

Об итогах реализации стратегического плана и бюджетных программ за 2020 год, формировании бюджета на 2022-2024 годы рассказал в ходе заседания директор департамента экономики и финансов МНЭ РК Данабек Керимрай.

По его словам в 2020 году бюджет Министерства освоен в полном объеме и направлен на поддержку местных исполнительных органов, реализацию Программ развития регионов, поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025», а также Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», по проектам с международными организациями и пр.

Что касается формирования бюджета на 2022-2024 годы, то спикер отметил приоритет выделения средств на реализацию трех стратегических направлений. Речь идет о развитии эффективной системы государственного управления, повышении конкурентоспособности казахстанской экономики, и развитии социально-экономического потенциала регионов.