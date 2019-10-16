Заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних состоялось в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее состоялось заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних под председательством заместителя акима области Асем Нусуповой, передает МИА «Казинформ».

В ходе заседания рассмотрены вопросы о мерах по защите прав детей, воспитывающихся в приемных семьях, модернизация школьных столовых, о ходе реализации мероприятий, посвященных Году молодежи.

В Усть-Каменогорске реализуется проект по модернизации школьных столовых. Суть проекта заключается в том, что предприниматели, выигравшие конкурс, полностью за свой счет произвели модернизацию и ремонт школьных столовых, а управление образования, со своей стороны, дает гарантию потребления их услуг, предоставляет семилетний срок аренды с правом дальнейшей пролонгации до десяти лет, а также освобождает от арендной платы, что является хорошим подспорьем для дальнейшего ведения бизнеса.

Конкурсную документацию для инвестпроекта ГЧП разрабатывал Региональный центр ГЧП ВКО, так как проект несет за собой определенные риски. Перечень ремонтных работ и необходимого оборудования для модернизации столовых был предоставлен директорами школ, а для разработки меню привлекались специалисты-технологи, которые взяли за основу методические рекомендации для всей Республики Казахстан. Стоимость бесплатного горячего питания для детей из малообеспеченных семей на сегодня составляет 309 тенге, для остальных школьников - 350 тенге.

На сегодняшний день в ВКО функционирует 655 школ, в том числе 48 в Усть-Каменогорске. В проекте ГЧП приняли участие 44 школы Усть-Каменогорска, т. к. остальные четыре школы новые и оснащены согласно последним требованиям. Управлением образования ВКО было разработано 44 пакета конкурсной документации, которые прошли отраслевую и экономическую экспертизу. По итогам конкурса по 35 школьным столовым определились 14 частных партнеров из Усть-Каменогорска и 1 из Павлодара, с ними заключены договора ГЧП. Еще по девяти проектам конкурсы признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Акимат Усть-Каменогорска планирует в 2020 году вновь объявить по ним конкурс, а пока в оставшихся девяти школах работают прежние арендаторы.

Специалисты Управления образования подчеркивают, что после проведения модернизации в школьных столовых Усть-Каменогорска положение значительно изменилось: приобретено новое оборудование, осуществлен ремонт, столовые приведены в эстетический вид, качество питания улучшилось.

В целом, инвестпроект по модернизации школьных столовых уже сегодня доказывает свою своевременность и актуальность.

Если бы со стороны государства потребовалось обновить всю материально-техническую базу, то общий объем инвестиций составил бы 900 миллионов - это бы во столько обошлось государству. Благодаря данному проекту удалось разгрузить бюджет, все вложения идут за счет частного партнера.

На следующий год проект по модернизации школьных столовых планируется реализовать в 44 школах Семея.

2019 год по инициативе Первого Президента РК объявлен Годом молодежи. Правительство приняло Дорожную карту, где предусмотрены мероприятия по предоставлению молодым людям доступного жилья, образования, обеспечению занятости, развитию предпринимательства и грантовому финансированию неправительственных организаций.

О ходе реализации мероприятий, посвященных «Году молодежи» и о молодежной политике в ВКО рассказала директор молодежного ресурсного центра УВП ВКО Арайлым Есимбекова. В настоящее время в регионе насчитывается 260 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, с которыми работают 20 молодежных ресурсных центров (1 областной и 19 в городах и районах).

Численность безработной молодежи в регионе по итогам 9 месяцев составляет 3,5%, тогда как в среднем по республике - 3,7%. Одним из способов сокращения количества безработной молодежи является развитие молодежного предпринимательства. В рамках таких проектов как «Zhas Project», «Жас кәсіпкер», JasA множество молодых людей получили возможность открыть собственный бизнес и предоставить рабочие места своим сверстникам. В ходе реализации проекта «Zhas Project» с 2018 года Международным банком реконструкции и развития и Министерством образования и науки РК поддержано 149 социальных молодежных проектов на 265 млн тенге с охватом 491 человек.

На сегодняшний день 80% данных проектов продолжают свою работу, развивая свой собственный бизнес.

В этом году, благодаря пилотному образовательному проекту Палаты предпринимателей «Атамекен» «Жас кәсіпкер» 1074 человека прошли обучение по развитию собственного предпринимательства, 824 из них защитили свои бизнес-проекты, и 330 молодых людей получили гранты в размере 505 тысяч тенге каждый. Всего запланировано выделить до конца года 1 300 грантов.

Благодаря проекту Jasa, реализуемому Сообществом молодежных работников, 57 молодым предпринимателям одобрены гранты в размере 610 тысяч тенге каждый. Это является лучшим показателем в стране. Ожидается финансирование проекта.

По итогам 9 месяцев 2019 года наблюдается снижение количества лиц в возрасте от 14 до 29 лет, совершивших правонарушения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,6% (с 4337 до 2661).







