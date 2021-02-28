Заседание Нацсовета, смягчение карантина и погодные сюрпризы – обзор недели

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Прошедшее заседание Национального совета общественного доверия, смягчение карантинных ограничений на фоне продолжающейся вакцинации от коронавируса и борьба со стихией стали основными темами на прошлой неделе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пятое заседание Национального совета общественного доверия прошло на уходящей неделе под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

На заседании Президент дал ряд поручений. В том числе о необходимости интегрировать информационные системы министерств здравоохранения и труда и социальной защиты населения.

«Граждане должны получить все необходимые услуги только из одного медицинского учреждения. Поручаю реализовать данный проект с 1 июля текущего года в качестве пилота, а с 1 января 2022 года - уже в полном объеме», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Одной из самой ожидаемых в обществе стала информация о смягчении карантинных ограничений и о том, что разрешается в Казахстане с 1 марта.

Послабления карантина проходят на фоне повсеместно начавшейся в начале февраля вакцинации от коронавируса. В первый весенний месяц вакцинация в регионах продолжится. 7,5 тысячи доз вакцины «Спутник V» прибудут в Атыраускую область в марте. Однако несмотря на карантинные ограничения, опасность заразиться опасным вирусом и заразить других людей остается, практически ежедневно во всех городах страны выявляются все новые случаи нарушений карантина. Причем с участием большого количества людей. Так, той с участием 200 человек остановили полицейские Туркестанской области.

В это непростое время, когда все мировое сообщество борется с коронавирусом, 26 февраля 2021 года в ВОЗ подтвердили, что в России были выявлены первые в мире случаи заражения человека вирусом H5N8. До этого он поражал только птиц. Им заразились семь сотрудников птицефабрики в одном из южных регионов страны.

Еще одна обсуждаемая тема – сюрпризы, которые последний месяц зимы преподносит казахстанцам. Во многих регионах страны выпали аномальные осадки, завалив снегом населенные пункты и дороги. Ежедневно спасатели информируют о вызволенных с заваленных сугробами дорог десятках, порой сотнях людей.

Однако анализ показывает, что многие люди отправляются в степь или в дорогу, игнорируя предупреждения синоптиков и экстренных служб. Так, в Атырауской области, где прошли снегопады и установилась аномально морозная погода, спасены 63 человека, пропавшиех в степи или застрявшие на дорогах. Многие из них отправились в путь, несмотря на буран или гололед.

В 2020 году на социальную поддержку материнства и детства в Казахстане направлено более 635 млрд тенге. А в этом же году финансирование на соцподдержку семей с детьми увеличено более чем на 120 млрд тенге,

Сроки регистрации автомобилей, ввезенных казахстанцами из Армении, продлены

.

«В настоящее время на учет поставлено более 20 тыс. автомобилей, соответствующих условиям регистрации. Вместе с тем, имеется ряд объективных причин, не позволивших свыше тысячи автовладельцам зарегистрировать свои автомобили или вывезти их за пределы страны. В частности, возникли проблемы вывоза автотранспорта обратно в Армению из-за ограничений пересечения Государственной границы, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией и затяжным характером карантинных ограничений. Некоторые автовладельцы, также по причинам карантина, не смогли своевременно провести испытания переоборудованных автомобилей в аккредитованных лабораториях, которые функционируют не в каждом регионе. Учитывая эти проблемы, Правительством 27 февраля принято решение о продлении сроков регистрации таких автомобилей до 1 марта 2022 года», - сообщили в МВД.