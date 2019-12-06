Заседание Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике состоялось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК состоялось в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальной комиссией рассмотрены результаты выполнение Плана мероприятий по реализации Концепции семейной и гендерной политики в Карагандинской области, подведены итоги работы Национальной комиссии за 2019 год и обсуждены задачи на предстоящий год.

Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента, председатель Национальной комиссии Гульшара Абдыкаликова, открывая заседание, акцентировала внимание на деятельности Национальной и региональных комиссий при акимах регионов по действенному реагированию на жизненные потребности граждан.

«Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст современной геополитики. Поэтому необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее важных задач с целью их решения», - сказала Гульшара Абдыкаликова в ходе заседания.

На заседании отмечен положительный опыт Школ фрилансеров в Карагандинской области, которые помогают активным женщинам пройти путь самореализации, стать востребованными и экономически самостоятельными. В регионе открыто пять таких школ, где прошли обучение ведению бизнеса на дому 96 женщин.

Во исполнение поручения Главы государства по ужесточению наказания за насилие против женщин и детей Национальной комиссией разработаны предложения по совершенствованию законодательства в части противодействия бытовому насилию, а также семейной и гендерной политики.

Гульшара Абдыкаликова также напомнила, что в октябре текущего года Нацкомиссия совместно с представителями государственных органов защитила Пятый периодический доклад Казахстана о выполнении положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в профильном комитете ООН в Женеве.

Отметим, что в предстоящем году планируется продолжить работу по реализации Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года и поручений Главы государства по формированию целостной системы защиты прав женщин и детей.

В завершение заседания Гульшара Абдыкаликова дала ряд поручений госорганам.