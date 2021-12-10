Заседание Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике прошло в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан состоялось в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая заседание, председатель Национальной комиссии Лаззат Рамазанова поздравила собравшихся с наступающей важной датой в истории страны – 30-летием Независимости Республики Казахстан.

«За годы независимости Казахстан последовательно развивал инициативы по укреплению института семьи, расширению прав и экономических возможностей женщин, защите материнства и детства. От сохранения семейных ценностей зависит дальнейшее развитие нашего государства. Ведь счастливые, благополучные семьи были и остаются важным столпом сплоченности нашего народа. Только в единстве и сплоченности Казахстан ждут новые успехи и свершения», - заявила Лаззат Рамазанова.

На заседании была заслушана информация Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел о женщинах, работающих и несущих службу в сфере безопасности, судов и правопорядка, а также их назначении на руководящие должности.

В резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, принятой 31 октября 2000 года, подчеркивается важная роль женщин в деле предотвращения и разрешения конфликтов и кризисов, а также значение равноправного участия женщин во всех действиях по поддержанию и укреплению мира и безопасности. Казахстан поддерживает все прогрессивные международные инициативы и вносит свой вклад в глобальную безопасность.

Отметим, что председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова вручила благодарственные письма Национальной комиссии активистам – представителям неправительственных организаций, внесших весомый вклад в развитие и становление женского движения в Казахстане, семейной политики, в защиту интересов женщин и детей.

Благодарственных писем также удостоены представители международных организаций. Совместно с международными партнерами сегодня активно реализуются проекты в области расширения прав и возможностей женщин и девочек, защиты женщин и детей от насилия, укрепления репродуктивного здоровья.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка «Семейная и гендерная политика Республики Казахстан: успехи и достижения».

Напомним , ранее Лаззат Рамазанова сообщила, что за последние пять лет наблюдается также рост числа женщин, работающих в правоохранительной службе.

Сегодня в этой сфере служат 12 414 женщин (14%), на руководящих должностях - 657 женщин.







