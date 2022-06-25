25 Июня 2022 09:23

Заседание Национальной комиссии по делам женщин прошло в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялось заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Открывая заседание, председатель нацкомиссии, заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева отметила, что основные приоритеты в работе комиссии - это укрепление нравственно-семейных ценностей, защита прав и законных интересов детей, расширение прав и возможностей женщин.

В ходе заседания был утвержден обновленный план и регламент работы комиссии.

«Документ включает блок инициатив, направленных на проработку актуальных задач в сфере семейной, демографической и гендерной политики страны. В него вошли вопросы по снижению материнской и младенческой смертности, превенции суицида и буллинга в подростковой среде, защиты от преступлений против половой неприкосновенности, созданию Центра гендерных знаний и другие», - отметила А. Балаева.

Также был сформирован график оперативного заслушивания госорганов на площадке Национальной комиссии для решения проблемных вопросов.

Планом предусмотрен широкий спектр инструментов и механизмов проведения экспертно-аналитической работы комиссии. В частности, будет обеспечено методическое сопровождение различных центров адаптации и социальной поддержки, составлена социальная Карта семей, которые обеспечат возможность оказывать необходимую помощь детям и матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В рамках повестки дня также был рассмотрен вопрос о духовно-нравственном воспитании детей и подростков. Был предложен комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение бытового насилия и преступности среди несовершеннолетних, развитию правозащитных инструментов в отношении детей. Предложены конкретные меры по развитию правовой среды, способствующей созданию возможностей для родителей больше заниматься воспитанием своих детей.

Вице-министр информации и общественного развития Александр Данилов предложил реализовать проект по повышению потенциала женщин-управленцев в системе государственного управления на центральном и местном уровнях.

«Проект планируется реализовать под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК совместно со структурой ООН-Женщины. Предполагается привлечь к реализации проекта различные экспертные группы и другие международные организации. В рамках проекта будут проводиться обучающие мероприятия (семинары, тренинги, мастер классы, коуч сессии) для женщин и девушек со всех регионов страны. Старт проекта планируется в июле. Проект позволит усилить роль женщин в политической и общественной жизни страны, расширить их экономические возможности», - отметил он.

Также были заслушаны члены Национальной комиссии – Риза Молдашева (главный редактор газеты «Семей таңы» из Абайской области) и Ляззат Кожахметова (руководитель ОО Союз многодетных матерей «Талбесік»). Ими были внесены предложения по расширению механизмов укрепления связи семьи, школы и общества. Спикеры акцентировали внимание на вопросах укрепления семейных ценностей, института отцовства в воспитании детей, на мониторинг решения проблемных вопросов и перспективы деятельности комиссии в этом направлении.

«Мы сегодня утвердили план необходимых комплексных подходов по дальнейшей реализации реформ Президента в гендерной сфере и по созданию равных возможностей, с привлечением всех институтов гражданского общества. Комиссия должна занимать проактивную позицию по всем обозначенным в плане направлениям», - сказала А. Балаева.

В завершение председатель Нацкомиссии дала ряд поручений государственным органам.