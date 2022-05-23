23:18
23 Мая 2022 23:00
Заседание министров по ИКТ членов Организации тюркских государств пройдет в Азербайджане
БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - В рамках аэрокосмического и технологического фестиваля «Технофест Азербайджан» 26 мая будет организовано заседание министров в области информационно-коммуникационных технологий стран-членов Организации тюркских государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Среди приглашенных стран - Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Венгрия.
Ожидается подписание генеральным секретарем организации протокола по итогам заседания.
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