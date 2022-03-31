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Заседание межведомственной комиссии Совета Безопасности прошло в Минобороны

Редактор:  
Гульмира Байзакова
31 Марта 2022, 13:35
Заседание межведомственной комиссии Совета Безопасности прошло в Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны под руководством генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова состоялось заседание межведомственной комиссии Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам военной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В заседании приняли участие представители аппарата Совета Безопасности, руководство Вооруженных сил, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии, а также центральных государственных и местных исполнительных органов.

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов доложил о ходе работы по перезагрузке Военной доктрины. Необходимость обновления документа подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана.

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В ходе заседания также рассмотрены дальнейшие меры по развитию территориальной обороны, а также другие актуальные вопросы в области обороны.

Межведомственная комиссия Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам военной безопасности является консультативно-совещательным органом, который рассматривает вопросы и основные направления обеспечения военной безопасности государства.

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