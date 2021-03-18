Заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности прошло в Министерстве обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В оборонном ведомстве под руководством генерал-лейтенанта Нурлана Ермекбаева состоялось плановое заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности Республики Казахстан по вопросам военной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В заседании приняли участие представители Аппарата Совета безопасности, руководство Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также центральных государственных органов Республики Казахстан.

Рассмотрены вопросы укрепления обороноспособности страны, строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Были заслушаны доклады по использованию космических спутников в интересах армии, расширению участия Вооруженных сил и других госорганов в миротворческих операциях (миссиях) ООН, оснащению современными образцами вооружения и военной техники отечественного и зарубежного производства, отдельным направлениям развития казахстанского оборонно-промышленного комплекса.

Обсуждены вопросы механизма реализации новой Концепции строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

По итогам заседания выработаны предложения и рекомендации заинтересованным государственным органам.

Межведомственная комиссия является консультативно-совещательным органом, который рассматривает вопросы и основные направления обеспечения военной безопасности государства.