Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Заседание Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии состоялось в Ашхабаде

    21 Декабря 2021, 08:18

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - 20 декабря в Ашхабаде состоялось 11-ое заседание Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под сопредседательством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра и заместителя Председателя Кабинета министров Туркменистана Чары Гылыджова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    В ходе заседания комиссии участники обсудили актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества. В том числе были рассмотрены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области транспорта и коммуникаций, финансов и инвестиций, сельского, водного хозяйства и охраны окружающей среды, строительства, культуры и туризма, здравоохранения, образования и науки, а также в газовой и социально-трудовой сферах.

    Туркменистан является одним из важных торговых партнеров Казахстана в Центральной Азии. Итоги 11 месяцев текущего года свидетельствуют о динамичном росте взаимной торговли.

    По итогам заседания был подписан протокол 11-го заседания Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Правительство РК Экономика Туркменистан Сотрудничество Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков