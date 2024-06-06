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    12:30, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоялось в Алматы

    Заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоялось в Алматы
    Фото: Акорда

    В Алматы под председательством казахстанской стороны состоялось заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Участники мероприятия обменялись мнениями по обстановке в зоне ответственности ОДКБ.

    Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции нашей страны по актуальным направлениям деятельности ОДКБ, в том числе в рамках приоритетов казахстанского председательства в Организации.

    Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия актуальным вызовам и угрозам, таким как международный терроризм, киберпреступления, незаконный оборот наркотиков и оружия, организованная транснациональная преступность.

    По итогам заседания одобрен проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ «О Целевой межгосударственной программе Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы».

    Участники мероприятия подтвердили свою нацеленность на развитие взаимодействия в рамках ОДКБ и дальнейшее укрепление Организации.

    Очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности, с учетом председательства в ОДКБ Республики Казахстан, состоится в Астане в ноябре 2024 года, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Теги:
    ОДКБ Совбез РК Безопасность Алматы Интеграция и партнерство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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