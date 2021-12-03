Заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК проходит в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проходит заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное деятельности Министерства образования и науки по обеспечению конституционных прав граждан и иных лиц на получение образования и высокого качества образовательных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С докладом на заседании выступил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.
«На сегодняшнем заседании мы обсудим вопросы по обеспечению конституционных прав граждан Казахстана в сфере образования. В целом, с момента обретения независимости в сфере образования произошли очень большие изменения - положительные изменения, немало достижений. Мы обсудим, чего достигли за это время в сфере образования. Этот год для нас особенный, отмечаем 30-летие нашей Независимости. В начале 2000-х годов в стране насчитывалось более двух тысяч аварийных школ. Эти проблемы в целом нашли свое решение, остались некоторые. За годы независимости в Казахстане построено более двух тысяч новых школ. Значительно вырос показатель охвата детей детскими садами», - рассказал Асхат Аймагамбетов журналистам.
Также, как отмечает министр, если в 1991 году в 2 тысячах детских садов была возможность получить образование и воспитание на государственном языке, то на сегодняшний день такая возможность предоставляется в 7,5 тысячи детских садов.
В своем выступлении председатель Комиссии Игорь Рогов отметил важность получения качественного образования во всех ступенях образовательного процесса и особо акцентировал внимание на формировании образованной и конкурентоспособной казахстанской нации.
Члены Комиссии особое внимание уделили вопросам обеспечения конституционных прав граждан и иных лиц на получение доступного и качественного начального, среднего, средне-специального, высшего и послевузовского образования особенно в ходе профилактики и лечения коронавирусной инфекции.
Также в ходе заседания обсуждаются актуальные вопросы обеспечения доступности и повышения качества образовательных услуг в условиях глобальной конкуренции и переподготовки высококвалифицированных педагогических и научных кадров.
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