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Заседание коллегии МЧС Казахстана, Беларуси и России состоялось в Караганде

2 Сентября 2021 14:00
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Заседание коллегии МЧС Казахстана, Беларуси и России состоялось в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В городе Караганде проведено восьмое заседание совместной коллегии МЧС Казахстана, Беларуси и России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

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Основными задачами заседания является обеспечения координации и эффективного сотрудничества в вопросах реализации нормативных правовых актов и решений органов государственной власти трех стран по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский, первый заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александр Чуприян , министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин. Также делегации МЧС Беларуси, России и Казахстана.

В ходе заседания представители ведомств обсудили вопросы взаимодействия между учреждениями образования Беларуси, Казахстана и России, также об организации и осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Евразийского экономического союза в области пожарной безопасности. Кроме того, речь шла об обеспечении безопасности в период проведения международных спортивных мероприятий, а также мероприятий, имеющих важное общественно-политическое значение. Также был рассмотрен ряд вопросов о проведении девятого заседания совместной коллегии МЧС Казахстана, Беларуси и России.

Совместное заседание коллегия трех стран способствует развитию взаимодействия, обмену опытом между ведомствами, укреплению нормативной правовой базы и повышению уровня подготовки кадров.


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#Внешняя политика Казахстана   #Карагандинская область   #Беларусь   #Россия   #МЧС  
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