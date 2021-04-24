Заседание казахстанско-российского совета по проекту «Байтерек» состоялось в Самаре

САМАРА-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин находится с рабочей поездкой в городе Самаре Российской Федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава МЦРИАП РК и генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин приняли участие в заседании Координационного совета по реализации совместного казахстанско - российского проекта «Байтерек», которое состоялось на базе самарского АО «РКЦ «Прогресс».

Стороны обсудили текущее состояние работ по созданию на космодроме Байконур экологического ракетно-космического комплекса «Байтерек», а также предложения по его дальнейшей реализации.

Б. Мусин и Д. Рогозин ознакомились со сборкой ракет семейства «Союз-2» и осмотрели мощности по производству перспективного семейства ракет-носителей «Союз-5».

Как известно, в 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса «Зенит-М» для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК «Зенит-М». Россия разрабатывает новую ракету-носитель «Союз-5». Согласно договоренностям, первый старт с КРК «Байтерек» запланирован на четвертый квартал 2023 года.

Фото: РКЦ « Прогресс»