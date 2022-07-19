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Заседание глав МИД государств Центральной Азии пройдет в Кыргызстане
19 Июля 2022 13:25

Заседание глав МИД государств Центральной Азии пройдет в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В городе Чолпон-Ата 20 июля состоится встреча министров внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД Кыргызской Республики.

Под председательством кыргызской стороны в мероприятии планируется участие глав МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди, Таджикистана Сирожиддина Мухриддина, Туркменистана Рашида Мередова и и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова.

В ходе встречи министры иностранных дел стран Центральной Азии обсудят ход подготовки к запланированной на 21 июля 2022 года IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в городе Чолпон-Ата, а также рассмотрят ее повестку дня и проекты итоговых документов саммита.


Фото: mfa.gov.kg

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Автор:
Корреспондент
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