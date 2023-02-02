Заседание Евразийского межправсовета в узком составе проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе проходит в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В мероприятии участвуют премьер-министры Алихан Смаилов, Никол Пашинян, Роман Головченко, Акылбек Жапаров, Михаил Мишустин

В узком составе планируется обсудить вопросы регулирования алкогольного рынка ЕАЭС, ход подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа, а также деятельность региональных институтов развития союза.

«Уверен, что принятые решения внесут весомый вклад и придадут новый импульс дальнейшему развитию нашего интеграционного объединения», — отметил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, обращаясь к партнерам по ЕАЭС.