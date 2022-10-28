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    16:35, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Заседание Экономического совета СНГ состоится в Казахстане в декабре

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан передаст эстафету председательства в СНГ Кыргызстану после проведения заседания Экономического совета СНГ. Об этом сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Впереди у нас в декабре еще заседание Экономического совета СНГ под председательством Казахстана. Мы сейчас с казахстанскими друзьями готовим это заседание. Мы глубоко убеждены, что оно пройдет также результативно, плодотворно, организованно. Тогда Казахстан передаст эстафету председательства в Содружестве независимых государств соседнему Кыргызстану», - сказал Сергей Лебедев по завершении заседания Совета глав правительств СНГ в Астане.

    Ранее Сергей Лебедев высоко оценил председательство Казахстана в СНГ.

    В Астане сегодня состоялось заседание Совета глав правительств государств-членов СНГ. На заседании рассмотрели ряд вопросов: экономическое взаимодействие в СНГ; Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций; проведение очередного заседания Совета глав правительств СНГ и другие.


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