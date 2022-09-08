Заседание депутатской группы «Өнір» прошло в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством сенатора Ерика Султанова состоялось заседание депутатской группы «Өнір», на которой был обсужден и утвержден план работы на предстоящую сессию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе заседания Ерик Султанов отметил, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Сенат должен стать палатой, реально представляющей интересы регионов страны. В этой связи, сенатор Султанов отметил, что члены депутатской группы «Өнір» должны усилить работу в части совершенствования региональной политики и способствовать повышению уровня их развития.

Вместе с тем, на заседании был избран новый заместитель руководителя депутатской группы. Им стал сенатор Гумар Дюсембаев. Также ввиду того, что Нариман Торегалиев ранее был избран председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке вместо него в депутатскую группу «Өнір» от Западно-Казахстанской области вошла депутат Ляззат Рысбекова.

Кроме того, в состав депутатской группы от Абайской, Жетысуской и Улытауской областей вошли Айнур Аргынбекова, Галиаскар Сарыбаев и Серик Шайдаров.