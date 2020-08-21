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Заседание Бюро Политсовета «Nur Otan» перенесли

Автор:  
Ринат Дусумов
21 Августа 2020, 12:11
Заседание Бюро Политсовета «Nur Otan» перенесли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» перенесли, передает МИА «Казинформ».

«Заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan», запланированное на 24 августа, переносится на 25 августа текущего года», - сообщил первый зампред партии Бауыржан Байбек в Twitter.

О созыве заседания Бюро Политсовета «Nur Otan» на 24 августа стало известно в понедельник, 17 августа. Соответствующее постановление подписал Лидер партии Нурсултан Назарбаев.

В Бюро Политического совета входят Касым-Жомарт Токаев, Дарига Назарбаева, Нурлан Нигматулин, Аскар Мамин, Асет Исекешев, Бауыржан Байбек, Наталья Годунова, Марат Тажин, Александр Павлов, Дархан Кыдырали и Даулет Карибек.

Бюро Политического совета руководит работой партии «Nur Otan» в период между съездами и заседаниями политического совета, рассматривает актуальные социально-экономические и общественно-политические вопросы жизни республики, заслушивает отчеты руководителей филиалов партии, руководителя и членов депутатской фракции в Мажилисе, членов партии - депутатов Сената, выражает позицию партии по общественным отношениям и решает другие вопросы.

Напомним, 17 августа также стартовала регистрация участников внутрипартийного отбора – праймериз партии «Nur Otan». Ключевая цель праймериз - определение наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки для включения в партийные списки на предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней. Выдвижение и регистрация кандидатов продлятся до 28 августа включительно. На подготовку к агитации кандидатам будет отведено 7 дней - с 31 августа по 6 сентября. С 7 сентября по 3 октября пройдет агитация кандидатов, в том числе публичные дебаты - с 14 по 30 сентября. Дебаты будут проходить посредством специальной информационной системы «Праймериз» с трансляцией на официальных аккаунтах партии. С 1 октября (00:00) и до 3 октября (14:00) планируется проведение электронного голосования через мобильное приложение и специальный веб-портал. В последний день голосования (3 октября) на базе первичных партийных организаций будут развернуты избирательные участки. В населенных пунктах, где нет Интернета, можно будет проголосовать по бумажным бюллетеням. Итоги праймериз с рейтингами кандидатов будут опубликованы 5 октября.



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