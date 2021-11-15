Заседание «АСТАНА КЛУБ 2021» стартовало в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане стартовало шестое заседание «Астана клуба», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне 30-летия Независимости Казахстана на дискуссионной площадке «Астана Клуб» пройдет сессия «30 лет Независимости: Стратегия Назарбаева и будущее Казахстана и Центральной Азии». На сессии будет дана комплексная оценка 30-летнего опыта развития страны, а также роли Первого Президента в формировании ее внутренней и внешней политики. Также планируется обсудить перспективы развития региона в новых геополитических условиях.

Шестой «Астана клуб» осветит вопросы ядерной безопасности в рамках заседания Глобального Альянса Лидеров на тему «Полночь наступает: время действий по ядерному диалогу». Участники заседания обсудят возможные пути выхода из кризисной ситуации, сложившейся в сфере глобальной стратегической стабильности, а также обозначат перспективные направления работы Альянса в предстоящие годы.

Глобальный Альянс Лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия, был создан по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по итогам работы пятого заседания «Астана клуба» в 2019 году.

Часть заседаний «Астана Клуба» проводится согласно правилам «Chatham house», подразумевающим закрытый характер обсуждений.

За весь период своей деятельности с 2015 года в работе Клуба приняли участие более 200 спикеров из 40 стран мира.



