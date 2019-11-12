Заседание Astana Club с участием Нурсултана Назарбаева началось в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пятое ежегодное заседание Astana Club - крупнейшая площадка по обсуждению вопросов геополитики и безопасности в регионе официально открывает свою работу в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сегодняшнем заседании принимает участие Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Тема пятого заседания Клуба - «Большая Евразия: на пути к новой архитектуре глобального сотрудничества».

Работа нынешнего заседания Astana Club включает в себя следующие темы сессий: «Мировой (бес)порядок: кто напишет историю будущего?», «Многополярная Евразия: пространство перманентных конфликтов?»; «Торговые войны и протекционизм – что будет с глобальной экономикой?»; «Мировая технологическая гонка: новое поле глобального противостояния»; «Процесс ядерного разоружения: что делать?»; «Центральная Азия на стыке глобальных интересов: плюсы и минусы Хартленда».

На повестке дня – актуальные вопросы безопасности и стратегическое будущее Большой Евразии. В рамках пяти сессий участники Клуба обсуждают наиболее острые проблемные тренды в развитии государств и народов Евразии, новые возможности для регионального сотрудничества, а также контуры и сценарии будущего.

Отметим, что в мероприятии принимают участие более 50 топовых политиков мира, признанных интеллектуалов Евразии и лучших специалистов в области международных отношений.

Среди ключевых спикеров - экс-президент Афганистана (2001-2014) Хамид Карзай, экс-президент Словении (2007-2012) Данило Тюрк, лауреат Нобелевской премии мира (2005), экс-генеральный директор МАГАТЭ (2013-2014) Мохаммед Эль-Барадеи, председатель правления JP Morgan Chase, International Джейкоб Френкель, директор Российского института стратегических исследований, экс-председатель Правительства РФ (2004-2007), экс-директор службы внешней разведки РФ (2007-2016) Михаил Фрадков и другие известные политические деятели.

Организаторами Клуба выступают Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Институт мировой экономики и политики при Фонде.

Напомним, в рамках ежегодного заседания Astana Club был презентован очередной выпуск рейтинга «Топ-10 рисков для Евразии в 2020 году».