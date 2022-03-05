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Заседание актива филиала партии «AMANAT» прошло в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
5 Марта 2022, 09:00
Заседание актива филиала партии «AMANAT» прошло в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе прошло заседание актива областного филиала партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе заседания приняли участие члены политсовета, депутаты маслихата, активисты партии, в онлайн формате все районные филиалы. На повестке дня был один вопрос — задачи Актюбинского областного филиала по исполнению решений внеочередного ХХІІ съезда партии.

«Глава государства, председатель партии подчеркнул, что в своей работе по дальнейшей модернизации страны рассчитывает на партийцев. Сегодня мы должны определить мероприятия, которые будут реализованы в регионе для выполнения поставленных перед нами больших задач и целей», - сказал аким области Ондасын Уразалин открывая заседание.

Был заслушан ряд докладов. По итогам обсуждения аким области, председатель Актюбинского филиала партии поручил председателям территориальных филиалов, то есть акимам районов, тесно взаимодействовать с общественными советами и совместно решать актуальные вопросы населения, чаще проводить выездные приемы граждан в отдаленных населенных пунктах, усилить партийный контроль, проанализировать реализацию Дорожной карты Предвыборной программы партии и др.

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«Каждую жалобу, обращение вы должны принимать как крик души жителя. Каждое обращение должно быть не только внимательно изучено, необходимо проводить по нему максимальную разъяснительную работу, оказывать максимальное содействие в решении вопроса», - подчеркнул Ондасын Уразалин.


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